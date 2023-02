Governo e sindicatos não se entendem sobre educação, proprietários evitam pôr casas no mercado e outros destaques TSF

© Nuno Brites/Global Imagens

Por TSF 02 Fevereiro, 2023 • 21:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O dia desta quinta-feira fica marcado pela falta de entendimento entre sindicatos e Ministério da Educação relativamente às reivindicações dos professores. O secretário de Estado da Educação fala em "avanços". Por outro lado, os sindicatos de professores consideraram que "praticamente não saiu coisa nenhuma" desta reunião.

As greves dos docentes não têm fim à vista. A Fenprof anunciou que vai apresentar queixa no Ministério Público contra diretores escolares que "estão a querer impor serviços mínimos a reuniões sindicais".

A lei do arrendamento está a levar muitos proprietários a evitar colocar as casas no mercado. O aviso é do presidente da Associação Lisbonense de Proprietários.

Na ordem do dia continua a transferência de Enzo Fernández para o Chelsea. O presidente do Benfica, Rui Costa, defendeu que o médio argentino estava "completamente descomprometido com o projeto" do clube e deixou críticas ao comportamento do jogador durante o mercado de transferências em que acabou por ser transferido para o Chelsea.

Uma "suspeita de intoxicação alimentar" levou a que 48 alunos de Cinfães tivessem de ser assistidos esta tarde.

O Conselho de Ministros aprovou propor ao Presidente da República a nomeação do general José Nunes da Fonseca como chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Destaque também para a Autoridade para as Condições de Trabalho, que vai notificar 1540 empresas com 50 ou mais trabalhadores que apresentaram uma desigualdade salarial entre homens e mulheres igual ou superior a 5%.

Os deputados aprovaram uma proposta do PS que possibilita que as baixas de até três dias possam ser passadas pelo serviço digital do Serviço Nacional de Saúde, mediante autodeclaração de doença, com limite de duas por ano.

Por fim, uma história do surf. A TSF falou com o surfista português Tiago Pires, que está à espera que o telefone toque. Isto porque, até 9 de março os surfistas vão ser escolhidos para a edição de 2023 do Capítulo Perfeito, prova que junta na praia de Carcavelos alguns dos melhores surfistas do mundo, especialistas em tubos.