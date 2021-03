Governo empresta máquinas pesadas para prevenir e parar fogos

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes © LUSA

Por Nuno Guedes 20 Março, 2021 • 12:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo apresenta este sábado o maior investimento de sempre em maquinaria para prevenir e combater os incêndios florestais.

O ministro do Ambiente detalha à TSF que serão 30 máquinas pesadas - tratores - que ao contrário das 33 já compradas e que ficaram inicialmente no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) serão distribuídas pelas comunidades intermunicipais e organizações de produtores florestais com sapadores que vão, com contratos de comodato, poder usar estas máquinas ao longo de um ano pagando apenas a manutenção e o combustível".

São 3,2 milhões de euros em máquinas que entram ao serviço no mesmo dia e que ao fim de um ano serão transferidas para outras entidades prevenindo os fogos noutras zonas.

"Estas máquinas multiplicam, e de que maneira, a capacidade de fazer a prevenção estrutural dos incêndios e têm uma grande capacidade, sobretudo as máquinas de rasto, para em caso de incêndio fazer as barreiras e trincheiras para que o fogo não se propague", refere o ministro.

Matos Fernandes defende que "a melhor forma de extinguir um incêndio é retirar-lhe material combustível e cada vez mais estas máquinas, estando preposicionadas pelo país, em caso de incêndio, podem convergir para uma faixa de interrupção de combustível ou uma estrada nacional ou municipal e a partir daí limpar a vegetação para que o incêndio morra".

Esta iniciativa do Governo enquadra-se num programa de capacitação do ICNF e das equipas e brigadas do Programa de Sapadores Florestais, no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Até agora já foram investidos 11,7 milhões de euros em maquinaria para a gestão dos fogos.