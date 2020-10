Governo esclarece: entrada de resíduos com amianto está proibida em Portugal

© Pedro Correia/ Global Imagens

O Ministério do Ambiente garante que desde fevereiro deste ano não tem havido importação de resíduos com amianto. O Governo proibiu a entrada dos resíduos no país até ao final do ano, mas prevê prolongar o prazo.

Em resposta à TSF, o gabinete de João Pedro Matos Fernandes esclarece que para manter a autossuficiência da rede nacional de eliminação de resíduos, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) tem-se oposto "sistematicamente" à importação.

A proibição de entrada desses resíduos no país foi decretada em maio e devia terminar a 31 de dezembro. A medida vai ser, no entanto, prolongada para lá de 2020.

Quanto à falta de locais de armazenamento de resíduos com amianto, o Ministério esclarece que estão autorizados alguns aterros em Portugal. Prevê-se a adaptação das condições de pelo menos mais uma unidade, para deposição destes resíduos.

A APA alertou esta segunda-feira que mais do que triplicaram, no último ano, os resíduos com amianto, uma substância que pode causar cancro, enviados para Portugal por países estrangeiros para serem depositados em aterro.

Ao todo, foram 1.684 toneladas de resíduos deste tipo vindos do estrangeiro em 2019, bem mais que as 496 toneladas de 2018.