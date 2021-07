Governo estima começar vacinação em menores de 18 no fim de agosto

© Gabriel Bouys/AFP

Os jovens com idade inferior a 18 anos deverão começar a ser vacinados contra a Covid-19 na última semana de agosto, se o Governo conseguir manter o plano de vacinação previsto, anunciou hoje a ministra da Saúde.

"Aquilo que nós estimamos é seguirmos este plano que temos e com as quantidades de vacinas a continuarem a chegarem-nos conseguirmos abrir na última semana de agosto vacinação para os menos de 18 [anos]", adiantou Marta Temido esta noite, em entrevista à TVI.

De acordo com a governante, a vacinação nos menores de 18 só será possível só se forem cumpridos os planos de vacinação.

"Neste momento, sabemos qual é o nosso contexto. Temos uma vacina que já tem uma indicação clara para os mais de 16 anos, temos um plano de vacinação que vai até aos 18 anos e continuamos apostados em proteger aqueles que são mais vulneráveis à doença grave e ao internamento", afirmou, ressalvando que o início do ano letivo não está em causa.

Marta Temido salientou ainda que a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 da Direção-Geral da Saúde (DGS) está a apreciar, em termos técnicos, como é plano se vai adaptar à "população mais jovem que tem especificidades pediátricas".

No domingo, o secretário regional da Saúde e Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos, disse prevista a administração aos "estudantes a partir dos 12 anos [3.º ciclo do ensino básico]" no verão, no arquipélago, de acordo com a recomendação da Agência Europeia do Medicamento.

"Para o próximo ano letivo, o corpo docente e não docente e os alunos estarão todos vacinados", o que vai permitir o regresso às aulas "em segurança", sublinhou.

A partir de hoje as pessoas com 27 ou mais anos já podem agendar a vacinação contra a Covid-19 na plataforma de autoagendamento da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Esta possibilidade, para a toma da primeira dose, ficou hoje acessível depois de no domingo ter sido aberta a vacinação a pessoas entre os 18 e os 29 anos.

A modalidade de autoagendamento, no entanto, só está acessível a partir dos 27 anos.

O autoagendamento permite que as pessoas selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinadas, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Na sequência da fase 2 do plano de vacinação e de um maior número de vacinas recebidas por Portugal, o portal para autoagendamento entrou em funcionamento em 23 de abril para pessoas com 65 ou mais anos e, desde então, tem ficado disponível para marcações das faixas etárias dos 50, 40 e 30 anos.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 3.980.935 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 183,7 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.117 pessoas e foram registados 890.571 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.