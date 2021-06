Governo estuda comparticipação do custo dos testes

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva © José Sena Goulão/Lusa

O Governo está a estudar a possibilidade de comparticipar o custo dos testes de despiste da Covid-19, com o objetivo de que "sejam cada vez mais usados" pela população, anunciou esta quinta-feira a ministra da Presidência.

"Com decisão de passarmos a utilizar o certificado [digital] e os testes para mais funções e momentos, o Governo está também, neste momento, a estudar uma forma de poder comparticipar os seus custos e esperamos ter novidades nos próximos dias", adiantou Mariana Vieira da Silva, após o Conselho de Ministros.

Em conferência de imprensa, a ministra de Estado e da Presidência recordou que já há concelhos do país que disponibilizam gratuitamente estes testes de despiste do vírus SARS-CoV-2, estando, agora, o Governo a estudar "uma forma de os comparticipar".

Segundo disse a governante, o objetivo desta eventual comparticipação dos custos é que os testes sejam "cada vez mais usados", seja como condição para a realização de algumas atividades, mas também de uma forma mais acessível à população.

O Conselho de Ministros decidiu esta quinta-feira que a proibição de circulação para dentro ou para fora da Área Metropolitana de Lisboa (AML) se mantém no próximo fim de semana, mas quem tenha um certificado digital ou um teste negativo à Covid-19 pode passar.

De acordo com a ministra, poderão entrar e sair da Área Metropolitana as pessoas que tenham um certificado digital ou teste negativo à Covid-19 com resultado laboratorial, adiantando que as crianças até aos 12 anos não necessitam de apresentar teste.

