Governo estuda hipótese de aeroporto na base aérea de Monte Real

O Governo está a estudar a possibilidade de criar um aeroporto destinado à aviação civil na base aérea militar n.º 5 de Monte Real, em Leiria. A notícia foi avançada pelo Jornal de Negócios e já foi confirmada à TSF pelo ministério das Infraestruturas, liderado por Pedro Nuno Santos.

A publicação adianta que esta hipótese estará dependente da existência de financiamento privado para o projeto e surge num momento em que se fala cada vez mais da necessidade de um aeroporto civil na região centro do país.

Leiria e Coimbra já se mostraram disponíveis e com vontade de acolher a infraestrutura, mas o jornal explica que o Governo já colocou de parte a hipótese de a instalar na cidade do Mondego.

Na semana passada, uma delegação da CIM Região de Coimbra reuniu-se, em Lisboa, com representantes do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, "para discutir a temática do aeroporto na região Centro" e reiterar "a necessidade" de uma infraestrutura deste tipo na zona, afirmava a CIM numa nota enviada à agência Lusa.

Durante a reunião, "os representantes do Governo registaram as necessidades, apresentadas pelos autarcas, do reforço da capacidade aeroportuária na região Centro", refere a mesma nota, sublinhando que "ficou estabelecido que iriam ser avaliadas e estudadas as soluções com vista a encontrar uma solução viável para a implementação de um aeroporto" no Centro do país.