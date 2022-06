A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva © Mário Cruz/Lusa

O Governo anunciou esta quinta-feira a prorrogação das medidas de apoio às famílias e às empresas para "mitigação dos efeitos do aumento do preço dos bens alimentares" decorrentes do escalar do conflito armado na Ucrânia. Na habitual conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva esclareceu que "o Governo aprovou uma nova versão do apoio extraordinário replicando a quantia que já tinha sido paga nos meses de abril e de maio".

Respondendo às perguntas dos jornalistas, Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho esclareceu que o apoio dos 60 euros relativo ao cabaz de alimentos, "é exatamente aquilo que foi anunciado pelo primeiro-ministro" e que "replica o modelo que criámos" para pagamento dos meses de abril e maio para as famílias mais vulneráveis para fazerem face ao aumento dos preços. A medida, clarificou, foi calculada "tal como da primeira vez" em função do aumento diferencial do preço dos bens alimentares, portanto, "é uma medida calculada para três meses". "Não há qualquer alteração face aos requisitos que foram definidos para a medida de abril e maio", assegurou.