Governo garante contratação de mais 2995 profissionais de saúde para o SNS

A ministra da Saúde, Marta Temido © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 01 Outubro, 2020 • 13:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo aprovou esta quinta-feira um regime excecional de constituição de relações jurídicas de emprego na área da saúde, que permitirá integrar no SNS mais 2995 profissionais de saúde, entre os quais enfermeiros (912), técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (220), assistentes técnicos (480), operacionais (1320) e 63 outros profissionais.

A medida foi divulgada por Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência, durante o briefing do Conselho de Ministros. A luz verde à contratação dos profissionais de saúde prevê a "conversão de contratos a termo resolutivo celebrados ao abrigo do regime excecional de contratação, aprovado no âmbito da pandemia Covid-19", de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros.

Já em dezembro, lembrou a ministra da Saúde, Marta Temido, o Governo aprovara "um quadro de referência para a realização de novos recrutamentos" para o Serviço Nacional de Saúde. O quadro de referência abrangia um período de dois anos e um "número indicativo" de até 8400 profissionais de saúde, 4200 este ano e a segunda metade em 2021. Marta Temido explica que o Executivo optou por uma transformação do programa do Governo num diploma para a conversão dos contratos celebrados a termo em contratos por tempo indeterminado. Tal alteração abrange os profissionais contratados em regime excecional durante a pandemia, as entidades empresariais públicas do setor da saúde. A conversão dos contratos de trabalhadores empregados durante a pandemia é feita através de processos concursais, esclarece ainda a ministra.

Os 2995 trabalhadores agora anunciados não englobam os concursos habituais de recrutamento. Os concursos, que estão a decorrer, abrangem 911 postos de trabalho para médicos hospitalares, 39 para médicos de saúde pública e 435 contratos para especialistas de Medicina Geral e Familiar. O somatório dos 2995 trabalhadores excecionais e dos postos de trabalho já previstos é de 4380 profissionais de saúde que serão integrados no SNS.