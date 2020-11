Governo garante que aprovou colocação de dez mil desempregados em instituições sociais

O primeiro-ministro, António Costa © Mário Cruz/EPA

António Costa tinha sugerido a colocação dos trabalhadores do turismo no apoio a instituições sociais, mas até agora ainda não foi colocado ninguém. Questionado pela TSF, o Governo vem agora afirmar que aprovou dez mil pessoas para trabalhar em instituições, mas não revelou quantas são provenientes do turismo.

"O Governo aprovou a colocação de dez mil pessoas em instituições sociais, na esmagadora maioria lares de idosos", pode ler-se na resposta do executivo de Costa. São desempregados do setor do turismo, um dos mais afetados pela pandemia.

Uma reação que surge depois de os sindicatos da hotelaria dizerem que este plano do primeiro-ministro não passou de uma manobra para proteger a ministra do Trabalho, num momento em que Ana Mendes Godinho estava sob pressão.