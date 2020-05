Governo garante: máscaras sem certificação não serão pagas antes de "cabal esclarecimento"

© LUSA

O Governo garante que os três milhões de máscaras vendidas à Direção-Geral da Saúde (DGS) que terão um certificado inválido ou falso não serão distribuídas nem pagas antes de um "cabal esclarecimento da situação". Quem o diz é o secretário de Estado da Saúde na conferência de imprensa diária de atualização da informação relativa à infeção pelo novo coronavírus.

O jornal Público revelou, este domingo, que três milhões de máscaras do tipo FFP2 foram vendidas à DGS com um certificado inválido ou falso por uma empresa do ex-presidente da Associação Nacional de Farmácias João Cordeiro, a Quilaban.

António Sales esclarece que os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde "já solicitaram esclarecimentos ao fornecedor".

"Posso garantir que essas máscaras não foram distribuídas e que o pagamento não será efetuado enquanto não houver um cabal esclarecimento da situação", assegura.

Estão confirmadas 1218 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 15 do que nas últimas 24 horas,

O número de pessoas infetadas pela doença é agora de 29036, mais 226 do que no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

