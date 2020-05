Governo garante que orientações da DGS são "estritamente cumpridas"

Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde © Manuel de Almeida/Pool/Lusa

O secretário de Estado da Saúde esclareceu este domingo que, quando disse que todos os profissionais de saúde que contactaram com pessoas com covid-19 foram testados, o quis dizer é que as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) são "estritamente cumpridas".

Na conferência de imprensa diária relativa à evolução da pandemia da covid-19, António Lacerda Sales aproveitou para clarificar as suas afirmações de sexta-feira a este propósito, depois destas terem sido contrariadas pela Ordem dos Enfermeiros, porque, afirmou, "não terão sido bem compreendidas".

"Afirmei que sempre que uma pessoa testou positivo à covid-19 dentro de uma instituição do Serviço Nacional de Saúde (SNS) todos os contactos próximos, repito, todos os contactos próximos foram testados e monitorizados pelas equipas de saúde ocupacional", recordou.

m isto, o governante assumiu que o "que quis dizer" foi que a orientação 13 da Direção-Geral da Saúde (DGS) tem sido "estritamente cumprida" pelas instituições de saúde.

"Esta orientação dirigida a profissionais de saúde distingue contactos próximos com alto risco de exposição de contactos próximos de baixo risco de exposição, sendo que a estes últimos recomenda-se vigilância passiva e que continuem a trabalhar", reforçou.

Nos casos de contactos de alto risco, quer sintomáticos quer assintomáticos, são colocados em isolamento profilático e sob vigilância ativa, havendo sempre a realização de testes em caso de desenvolvimento de sintomas, referiu.

António Lacerda Sales garantiu que as orientações das autoridades da saúde são cumpridas, lembrando o esforço para que continue a chegar material de proteção aos profissionais desta área.

No sábado, a ministra da Saúde assumiu poder haver informação a "alinhar" com a Ordem dos Enfermeiros, depois de questionada a este propósito.

Portugal contabiliza 1.218 mortos associados à covid-19 em 29.036 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 15 mortos (+1,2%) e mais 226 casos de infeção (+0,8%).

