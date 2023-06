Governo garante vagas nas creches, incluindo em grandes centros urbanos

A secretária de Estado Ana Sofia Antunes © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

O Governo assegura que há vagas nas creches para o próximo ano letivo, incluindo nos grandes centros de habitação, onde há mais procura, contrariando assim o alerta deixado esta segunda-feira na TSF pela Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP).

Em declarações à TSF, a presidente da ACPEEP alertou que as vagas "para o próximo ano letivo, que começa em setembro, neste momento já estão praticamente todas esgotadas" e que as creches privadas já estão a receber famílias que receberam indicação, por parte do setor social, de que não há vagas.

Além desta preocupação, a ACPPEEP avisa também que as vagas existentes estarão localizadas "onde não fazem falta".

O Governo, pela secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, assinala haver "cerca de 1180 vagas disponíveis" e garante que estas "não são as mesmas" que estavam disponíveis na semana passada "ou há duas semanas".

O argumento de que as vagas existentes estão em locais "onde a procura não existe ou é escassa" também é rebatido pelo Governo. Na semana passada, assinala a governante, havia vagas na Área Metropolitana de Lisboa "em concelhos como Lisboa, Cascais, Sintra, Loures e Odivelas" e, na Área Metropolitana do Porto, "em concelhos como Gondomar, Vila Nova de Gaia, Maia ou Matosinhos".

No próximo ano letivo, o programa Creche Feliz, que garante creches gratuitas, vai ser aumentado: há 418 instituições privadas que já aderiram e, dentro de "uma a duas semanas", juntar-se-ão "mais 40".

"Com tudo isto, teremos 80% da capacidade das creches privadas em Portugal a trabalhar com a Segurança Social", explica.

A gratuitidade abrange, neste momento, as crianças nascidas após 1 de setembro de 2021, mas por ser um "sistema progressivo", no próximo ano, a partir de setembro, serão abrangidas "crianças da sala dos dois anos", um tipo de vagas que compõe "40% das cem mil no setor social".

"A partir de setembro, vamos estar a abrir e disponibilizar vagas que até agora não estavam na gratuitidade e passam a estar", conclui.

A ACPEEP queixa-se também da falta de profissionais e de educadores de infância, um problema que o Governo admite existir e que diz estar a trabalhar para resolver.