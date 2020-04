Governo intensifica rastreio da Covid-19 em lares do Norte

© Rui Oliveira/Global Imagens

Por Lusa 17 Abril, 2020 • 18:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O rastreio da Covid-19 em lares da região Norte vai ser reforçado a partir da próxima semana, com o apoio de uma rede de dez universidades, institutos politécnicos e instituições com laboratórios.

O anúncio foi feito pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no briefing pós-Conselho de Ministros desta sexta-feira.

Eduardo Cabrita destacou o contacto com as misericórdias e comunidades intermunicipais para colocar no terreno o programa de testes a trabalhadores de lares e utentes sinalizados.

A rede de apoio vai permitir realizar testes de forma "sistemática", principalmente aos funcionários dos lares que são "potenciais portadores da doença".

"Teremos condições para realizar adicionalmente mil testes diários", revelou Eduardo Cabrita. Há ainda dez mil lugares de acolhimento para utentes de lares que não estejam doentes e precisem de ser movidos para fora das instalações dos mesmos.

No Porto, também o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, responsável pela coordenação da execução do Estado de Emergência no Norte, anunciou esta intensificação desta realização de testes nos lares da região, durante as próximas semanas.

Numa conferência de imprensa, no Porto, o governante explicou que "para isso foi montada uma grande operação logística que envolve a Autoridade Regional de Saúde-Norte, os Agrupamentos de Centros de Saúde, os Centros Distritais da Segurança Social, a Proteção Civil, o INEM e a Cruz Vermelha".

Eduardo Pinheiro garantiu que o rastreio vai ser feito em todos os concelhos da Região Norte, dando prioridade à utilização das infraestruturas de testagem já existentes no território.

"Estamos a falar de um total de mais de 20 mil trabalhadores. É verdade que muitos já foram testados, mas, ainda assim, teremos de assegurar a realização de mais testes. Sei que o número é grande, mas mais importante é que tal medida garante a segurança a mais de 25 mil utentes", disse.