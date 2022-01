Governo já abriu processo de extinção da Fundação Berardo

Joe Berardo © Gonçalo Villaverde / Global Imagens

O Governo já abriu o processo de extinção da Fundação Berardo. A decisão surge na sequência de uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, que revela irregularidades. A notícia da extinção foi avançada pelo Observador e entretanto confirmada pela TSF, que teve acesso ao relatório da inspeção.

O relatório conclui que a fundação não cumpria os fins solidários para os quais foi criada e servia, essencialmente, para a realização de operações financeiras alto risco no mercado de capitais. Em concreto, segundo o documento, as causas sociais absorviam apenas 0,1% do dinheiro da fundação.

Esta auditoria só abrangeu a atividade desde 2007, altura a partir da qual o dinheiro foi desaparecendo. Em 2017, dez anos depois, a fundação já só tinha ativos perto de 500 milhões de euros, mas quase o dobro - 980 milhões - em dívidas a três bancos.

A auditoria também aponta despesas com familiares de Joe Berardo que nada tinham a ver com os estatutos da fundação e são várias as irregularidades apontadas que dão fundamento à decisão do Executivo. Ao que a TSF apurou, a notificação de extinção da Fundação Berardo foi comunicada esta semana. Ainda terá de haver um parecer do Conselho Consultivo das Fundações e Joe Berardo pode contestar porque, na prática, poderá ser o próximo Executivo a avançar, ou não, com a extinção da fundação.

Entretanto as autoridades da Madeira já lhe retiraram o estatuto de utilidade pública em 2019. Um estatuto que permitiu a realização de negócios, durante décadas, sem pagamento de impostos.