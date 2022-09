Governo já respondeu a Marcelo sobre SNS, empresas admitem imposto sobre lucros extraordinários e outros destaques TSF

© Manuel de Almeida/Lusa

O Presidente da República já recebeu as respostas às dúvidas apresentadas ao Ministério da Saúde sobre o diploma que cria a direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Os esclarecimentos seguiram para o Palácio de Belém, aguardando-se agora a eventual promulgação do diploma por parte de Marcelo Rebelo de Sousa.

Pode vir a ser preciso "racionar a energia" já no próximo inverno. Quem o diz é o secretário-geral da Associação das Empresas Petrolíferas (Apetro) na entrevista Em Alta Voz. Segundo António Comprido, as empresas petrolíferas admitem que possa ser criado um imposto sobre os lucros extraordinários, mas a medida tem de ser "equilibrada", para não pôr em causa a robustez da indústria.

Para Luís Montenegro as medidas de apoio às empresas anunciadas na quinta-feira pelo Governo "já vêm tarde" e são "um logro". O líder do PSD entende que estas ajudas vêm fora de tempo e são enganosas.

Começam esta sexta-feira a ser pagas as novas prestações sociais de apoio às famílias com filhos. No Twitter, António Costa assinalou que com a Garantia para a Infância, o reforço do abono de família e a atualização dos escalões é assegurado o "aumento do rendimento das famílias e a proteção das crianças em risco de pobreza extrema".

Na guerra, o Papa Francisco defendeu que armar a Ucrânia pode ser aceitável caso "as condições de moralidade sejam cumpridas", mas considerou, no entanto, que é necessário "dialogar" com "todos", numa referência à Rússia.

No desporto e ao contrário do que é habitual, o FC Porto não vai realizar esta sexta-feira a conferência de imprensa que ia servir para fazer a antevisão ao jogo de sábado com o Estoril.

Mais de 400 pessoas foram vacinadas contra a Monkeypox nos últimos dois meses em Portugal. A Direção-Geral da Saúde vai avançar com a administração de doses reduzidas para abranger mais pessoas.

Por fim, milhares de britânicos estão dispostos a esperar mais de 14 horas para ver, durante alguns segundos, o caixão de Isabel II. A fila ao longo do rio Tamisa até ao Palácio de Westminster, em Londres, rondava, a meio da manhã, os oito quilómetros e o tempo de espera ultrapassava as 14 horas, segundo dados do ministério da cultura britânico, atualizados ao minuto nas redes socias.