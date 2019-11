Governo lança manual para lidar com vítimas de violência doméstica nas empresas

Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade © Leonardo Negrão/Global Imagens

O Governo apresenta esta manhã um guia de boas práticas para combater a violência doméstica e de género, destinado a empresas e a entidades empregadoras.

Em declarações à TSF, a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, explica que a urgência deste protocolo se prende com os custos que o fenómeno da violência também tem para o tecido empresarial. "As mulheres muitas vezes transportam para a sua esfera laboral os impactos tão negativos e nefastos das situações de violência que vivem." Por isso, na perspetiva de Rosa Monteiro, "para as empresas e entidades empregadoras, a violência doméstica gera custos na reputação, na perda de produtividade, associados por exemplo ao absentismo ou à atenção reduzida, substituições que obviamente são necessárias por problemas de segurança e saúde das trabalhadoras".

A secretária de Estado lembra ainda que, "por vezes, essas situações de violência afetam os próprios colegas e clientes, que também podem ser vítimas de violência por parte da pessoa agressora".

Este guião, conta Rosa Monteiro, elencará casos práticos e sugestões sobre o que fazer perante casos destes. Trata-se de "um instrumento, uma ferramenta muito prática que dá instruções muito claras, que ajuda a identificar sinais de que algo se passará, de acordo com o comportamento de uma trabalhadora ou trabalhador" e de um guia para melhor "intervir, quer na ótica da responsabilidade social, quer na ótica de uma entidade que obviamente tem responsabilidade por zelar pelos direitos dos seus trabalhadores".

Este guião de boas práticas, elaborado por uma equipa do centro de estudos sociais da Universidade de Coimbra, é destinado a todas as empresas, independentemente do número de trabalhadores.