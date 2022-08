Governo mantém quatro distritos em alerta vermelho. SIRESP "sem qualquer problema"

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, acompanhado pela secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, e pelo comandante operacional, André Fernandes © António Cotrim/Lusa

Com o país sem grandes alterações a nível meteorológico, o Governo não vê "necessidade de emitir nenhum tipo de alerta político", mas os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu vão manter-se em estado de alerta especial vermelho devido ao elevado risco de incêndio. A situação vai ser reavaliada esta quinta-feira e pode mudar.

"Vamos manter uma articulação diária com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para podermos reavaliar esta situação", garantiu Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Administração Interna, na habitual conferência de imprensa para fazer o ponto de situação dos incêndios no país.

Nos últimos dias registou-se uma diminuição do número de ocorrências. Segundo o comandante nacional de emergência da proteção civil, André Fernandes, esta quarta-feira houve 55 ocorrências, em contraste com as 89 de terça-feira e as 113 de segunda-feira, dia 1 de agosto.

"Os distritos que estão em laranja e amarelo também vão ser reavaliados amanhã. O distrito de Bragança e Guarda vão merecer uma atenção redobrada devido ao aumento do vento e temperatura elevada. Sempre que for necessário o dispositivo será reforçado. O centro de operação nacional continuará a reunir diariamente, como tem feito até agora, e aí serão tomadas as medidas de antecipação operacional", revelou André Fernandes.

Questionada sobre o SIRESP, a secretária de Estado sublinhou que "tudo tem corrido sem qualquer problema".

Por fim, além de agradecer a todas as forças que têm estado no terreno, Patrícia Gaspar alertou também para a situação de seca "muito complicada" na esmagadora maioria do país.

"Isto leva-nos a um reforço do pedido, muito assertivo, junto de todos os portugueses para que mantenham a adequação dos seus comportamentos sobretudo nos espaços rurais, em que pequenas ignições podem dar origem a ocorrências de maior dimensão", avisou a secretária de Estado da Administração Interna.