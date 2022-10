Governo não consegue falar com a Adidas, mais uma demissão no Governo britânico e outros destaques TSF

© Neil Hall/EPA

O secretário de Estado do Trabalho revela, em declarações à TSF, que o Governo soube do despedimento coletivo de trabalhadores da Adidas na Maia pela comunicação social. Miguel Fontes não consegue contactar com os responsáveis da empresa e admite ter havido irregularidades no processo de despedimento.

A crise política no Reino Unido continua a adensar-se. Nesta terça-feira, a ministra britânica do Interior, Suella Braverman, demitiu-se, sendo substituída por Grant Shapps. Perceba a história que levou à saída e as críticas de Braverman à primeira-ministra.

Pelo seu lado, Liz Truss recusa acompanhar a ministra na saída. A líder do governo britânico diz ser "uma lutadora e não uma desistente", garantindo ter agido "no interesse nacional para garantir a estabilidade económica".

Por cá, os problemas do Governo passam pelas notícias de alegadas incompatibilidades de vários ministros. Pedro Nuno Santos garantiu que caso esteja em incompatibilidade, cumprirá a sanção que lhe for aplicada, mas revolta-se por ter estado "três anos a achar que estava bem" e não era por desconhecimento da lei.

Apesar de parecer, a Covid-19 ainda não acabou e o regulador europeu da saúde fez questão de o lembrar. A Agência Europeia de Medicamentos recomendou esta terça-feira a utilização nas crianças de seis meses a quatro anos da (vacina) 'Comirnaty', da Pfizer, e da 'Spikevax', da Moderna, até aos cinco anos.

No Parlamento, António Costa participou no debate preparatório do Conselho Europeu onde garantiu que o envio dos Kamov para a Ucrânia foi feito "com orgulho" e voltou a defender o gasoduto ibérico.

Marcelo Rebelo de Sousa revela que o problema do abastecimento de gás proveniente da Nigéria está "parcialmente ultrapassado", embora admita que "é uma preocupação".

O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, atribuído pelo Parlamento Europeu, foi entregue ao "corajoso" povo ucraniano que "não vai desistir".

A Associação Nacional dos Centros de Diálise denuncia ao Governo que vive numa situação "dramática" por causa dos pagamentos do Estado. O presidente refere que o problema acontece quando a transferência de verbas envolve as Unidades Locais de Saúde.

O diretor do Museu Nacional de Arte Antiga está preocupado com a transmissão de conhecimentos na instituição, devido à falta de pessoal, receando um retrocesso de mais de cem anos.

Em Rio de Mouro, no concelho de Sintra, um autocarro despistou-se esta terça-feira e provocou um ferido grave e outros 11 ligeiros. O alerta foi dado às 13h40.