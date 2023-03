"Governo não pode praticar política social à custa das empresas." Transportadoras deixam ex-combatentes sem passe gratuito em abril

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

A Associação Nacional dos Transportes Ferroviários de Pesados de Passageiros anunciou que, pelo facto de o Governo estar a acumular dívidas às empresas, as transportadoras vão começar a cobrar bilhete aos ex-combatentes a partir de abril.

Em declarações à TSF, o presidente da ANTROP explica que o cenário atual é culpa do Governo. Cabaço Martins considera que a situação é insustentável e, por isso, já foi comunicado ao Executivo qual a decisão da associação: "Suspenderemos o desconto dos títulos sociais até que o Governo resolva o problema e nos pague aquilo que deve."

A ANTROP garante que o Estado não paga às empresas de transporte há 18 meses, depois de ter definido o desconto social.

Cabaço Martins considera legítimas as medidas de apoio sociais do Estado, desde que não entrem em conflito com a subsistência dos privados.

"O Governo pode aplicar as medidas que bem entender, não pode é praticar política social à custa das empresas, que precisam do dinheiro para as suas responsabilidades diárias e mensais. Não passaria pela cabeça de ninguém que as empresas não paguem os combustíveis ou salários aos seus trabalhadores por causa disto", realça o presidente da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários de Pesados de Passageiros.

O Passe de Antigo Combatente foi anunciado em setembro de 2021.