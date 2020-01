Governo ordena investigação a caso de violência durante detenção na Amadora

Inspeção Geral da Administração Interna vai abrir inquérito para apurar os factos © Bruno Lisita/Global Imagens

O Governo ordenou, esta quarta-feira, a abertura de uma investigação ao caso de uma detenção com recurso a violência, na Amadora. Num comunicado, o Ministro da Administração Interna comunica que determinou "à Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) a abertura de um inquérito para apuramento dos factos relacionados com a atuação policial ocorrida domingo, na Amadora, após o pedido de intervenção do motorista de um autocarro de passageiros".

No último domingo, uma mulher, cuja filha viajava num autocarro sem título de transporte, terá sido interpelada pelo motorista da viatura, que terá depois pediu a intervenção da PSP.

O agente da PSP chamado a intervir terá, alegadamente, agredido a mulher, no momento em que estava a proceder à sua detenção. A mulher apresentou queixa contra o polícia, mas, após serem presentes a um juiz de instrução criminal, foi a alegada agredida que ficou indiciada do crime de resistência e coação sobre o agente da autoridade, enquanto o polícia envolvido não foi constituído arguido, segundo fonte da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP).