Governo pede desculpa por atrasos no Metro Mondego

O primeiro diploma para a substituição do comboio pelo metro no Ramal da Lousã foi publicado em 1994. A circulação da linha foi suspensa há dez anos, e deixou sem comboio as populações de Coimbra, de Miranda do Corvo e da Lousã.

Em 2017, o Governo abandonou a ideia de um metro de superfície, e optou por instalar um sistema de autocarros elétricos, o MetroBus. Mudou também o nome do projeto, que passou a chamar-se Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM).

No total, já foram aplicados no projeto para o Metro Mondego 118 milhões de euros e foram feitos mais de 90 estudos. Agora, o Governo pede desculpa pelo atraso. O Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, disse na quinta-feira que os governantes devem "um pedido de desculpas às populações desta região. Porque mesmo que alguns dos constrangimentos possam até não ser diretamente imputáveis a quem tinha o poder de decisão; uma coisa é certa, quem não teve culpa de nada foram as populações".

Jorge Delgado esteve em Coimbra para lançar o concurso público para a abertura da Via Central, um canal de 32 metros que vai ligar a beira-rio ao centro da cidade. O projeto faz parte das obras previstas no SMM. O secretário de Estado fez também um ponto de situação dos concursos que ainda falta lançar, nomeadamente para a construção da ligação Alto de S. João - Coimbra B e para a aquisição de autocarros.

No ano passado, em fevereiro, o ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, estimava que os autocarros elétricos começassem a circular entre Serpins, na Lousã, e o Alto de São João, em Coimbra, em 2021. No entanto, as previsões do Governo, de acordo com Jorge Delgado, apontam agora para 2022. O secretário de Estado garantiu que o processo estará concluído "até ao final de 2023, data em que o sistema deverá estar integralmente em serviço".