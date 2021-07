Governo permite regresso de público aos eventos desportivos com regras

Os eventos desportivos vão poder contar com adeptos nas bancadas a partir de 01 de agosto © Paulo Novais/Lusa

Os eventos desportivos vão poder contar com adeptos nas bancadas a partir de 01 de agosto, desde que sejam respeitadas as regras da Direção-Geral da Saúde (DGS), derivadas da pandemia de Covid-19, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

"[Vamos] permitir que os eventos desportivos passem a ter público de acordo com a regra especificamente definida pela Direção-Geral de Saúde", afirmou o governante em conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho de Ministros que definiu as medidas para a reabertura do país.

Durante a apresentação das novas medidas, que contemplam diferentes fases de abertura, António Costa revelou que, na primeira fase, a partir de 01 de agosto, podem entrar nos recintos dos eventos culturais, desportivos ou corporativos, com mais de mil pessoas (em espaços abertos) ou 500 (em espaços fechados), quem apresente certificado de vacinação ou teste negativo à Covid-19.

