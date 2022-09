Governo português decreta três dias de luto nacional por causa da morte de Isabel II

© Nuno Veiga/Lusa

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto que declara três dias de luto nacional pela morte da rainha Isabel II do Reino Unido, cumprindo-se nos dias 18, 19 e 20 de setembro.

"Sua Majestade a Rainha Isabel II do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte marcou profundamente a segunda metade do século XX e o primeiro quartel do século XXI. Assim, neste momento de prolongado e profundo luto no nosso mais antigo Aliado, entende o Governo declarar o luto nacional nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2022", justifica o Conselho de Ministros.

Em comunicado, sublinha-se que o decreto de três dias de luto nacional é a "justa homenagem a sua Majestade a Rainha Isabel II".