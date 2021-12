Governo prepara novas medidas contra Covid, ministra rejeita demissão da administração do São João e outros destaques TSF

O primeiro-ministro, António Costa © Kenzo Tribouillard/EPA

O Governo convocou para terça-feira um Conselho de Ministros extraordinário para a adoção de medidas de combate e prevenção da pandemia da Covid-19, apurou a TSF. A reunião do Conselho de Ministros, a última antes do Natal, estava prevista para se realizar na próxima quinta-feira, como é habitual, mas o líder do executivo decidiu antecipá-la já para terça-feira.

A ministra da Saúde, Marta Temido, não aceitou o pedido de demissão do Conselho de Administração do Hospital de São João, apresentado esta segunda-feira, na sequência do incêndio de domingo que causou um morto e quatro feridos graves. Apesar de reconhecer o elevado sentido ético da administração, ao colocar os mandatos à disposição, a ministra continua a confiar no trabalho dos responsáveis.

Pessoas com vacinação completa contra a Covid-19 que coabitem com um caso confirmado de infeção por SARS-Cov-2 são consideradas contacto de alto risco, segundo uma norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizada.

Uma atualização que surge no mesmo dia em que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) aprovou a comercialização na União Europeia (UE) da vacina Nuvaxovid, da farmacêutica norte-americana Novavax, contra a Covid-19, para pessoas com mais de 18 anos.

A circulação ferroviária na Linha do Minho está cortada em Valença, desde as 15h15, na sequência de uma colisão entre um comboio e um veículo ligeiro. O acidente provocou um ferido grave que foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo, disse à TSF o comandante dos Bombeiros de Valença, Miguel Lourenço.

No Centro do país, os hospitais estão a sentir a pressão do aumento de internamentos por Covid, mas ainda dispõem de alguma folga. Esta foi a primeira região do país a atingir, na semana passada, a linha vermelha em termos de internamentos de doentes críticos, mas isso ainda não obrigou à abertura de hospitais de campanha e são também raras as camas de outros serviços a que foi necessário recorrer, garantiu à TSF João Paulo Almeida e Sousa, chefe dos cuidados intensivos dos hospitais da Universidade de Coimbra, que é também coordenador para a região Centro.

O dirigente socialista Duarte Cordeiro considerou que a postura de Rui Rio no congresso do PSD fez lembrar "a direita de Passos Coelho", tendo como "objetivo único" criar "alguma afinidade" com partidos como o Chega.

Quatro cientistas venezuelanos afirmam ter resolvido a Hipótese de Riemann, que desde há mais de um século matemáticos de todo o mundo tentavam resolver, estando a aguardar o parecer da Academia de Ciências Físicas, Matemáticas e Naturais da Venezuela.

O Aeroporto da Madeira está com perturbações devido a chuva forte, que obrigou 12 voos a serem desviados, tendo um sido cancelado, conforme consta na página da Internet da ANA-Aeroportos.