Governo prepara "plano de recuperação" do SNS para casos não-Covid-19

O Governo está a preparar um "plano de recuperação" do SNS nos casos não-Covid-19. Depois de vários serviços, como consultas ou cirurgias, terem parado para que o SNS desse uma resposta mais eficaz à pandemia do novo coronavírus, o secretário de Estado da Saúde garantiu que está a ser estudada uma forma de ajudar à normalização do sistema.

Houve números que "ficaram para trás" e, como tal, é preciso um "plano de recuperação de toda a atividade assistencial não-Covid" que "implica assegurar capacidade do sistema, equipamentos de proteção individual para profissionais e doentes e preservar capacidade instalada do SNS em resposta simultânea à Covid".

Lacerda Sales refere que nos cuidados primários houve um decréscimo de 6,6% de consultas, bem como as presenciais diminuíram 26,9%. Nos hospitais houve uma diminuição consultas em 5,7% e cirurgias em 5,3%.

Apesar disso, o governante enaltece a utilização de novas ferramentas como consultas à distância para suprir algumas das dificuldades trazidas pela pandemia.

O facto de Portugal ter assegurado uma "preparação do SNS" perante a Covid-19 "inverteu uma trajetória bem conseguida no acesso à atividade programada", mas houve serviços que se mantiveram ativos.

Lacerda Sales lembra que a "atividade de urgência" se mantém e diz que cidadãos não precisam de ter "medo" e devem dirigir-se aos serviços quando necessário, nomeadamente pessoas que "sintam descompensação do estado de doença crónica". Nesses casos deve aceder-se à linha SNS 24 ou ligar ao médico de família, mas "é seguro ir às urgências em casos mais graves".

O governante assegura ainda que "a resposta tem sido assegurada com maximização de segurança".

