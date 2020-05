Governo procura técnicos especializados para lares de idosos

© pixabay

O Governo está à procura de técnicos especializados para os lares de idosos. O concurso já estava previsto antes da pandemia, mas, de acordo com a ministra da Segurança Social, torna-se agora mais urgente avançar com novas contratações nesta área.

Ana Mendes Godinho fez estas revelações ao podcast do Partido Socialista "Política com Palavra". A governante à necessidade de as respostas sociais serem reforçadas em função de uma população cada vez mais envelhecida: "Durante esta grande necessidade de uma resposta acrescida, tivemos até dificuldade de recrutamento de pessoas para esta área."

"Isto também nos abre aqui outro grande desafio que é a reconversão das qualificações que temos hoje em dia e também do próprio mercado de trabalho", remata.

