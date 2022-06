Governo prolonga prazo de testes gratuitos à Covid-19 por mais um mês

© Diptendu Dutta/AFP

O Governo decidiu prolongar o prazo dos testes gratuitos à Covid-19 até ao dia 31 de julho, revelou o ministério da Saúde, numa informação revelada à TSF.

"A portaria que estabelece o regime excecional e temporário de comparticipação de testes rápidos de antigénio de uso profissional prescritos pelo SNS e realizados nas farmácias será prorrogada até ao final do mês de julho", confirma o gabinete presidido por Marta Temido.

Inicialmente, a medida estava prevista para terminar esta quinta-feira, dia 30 de junho.

O Governo justificou o regresso dos testes comparticipados - que terminaram no final de abril - com a "incidência muito elevada no país, com tendência crescente", da Covid-19.