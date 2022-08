Governo prolonga situação de alerta devido à Covid até 30 de setembro

Por Lusa 25 Agosto, 2022 • 14:40 Partilhar este artigo Facebook

O Governo decidiu esta quinta-feira prolongar a situação de alerta em Portugal até ao dia 30 de setembro, anunciou a ministra de Estado e da Presidência.

"Foi aprovada a resolução que prorroga a situação de alerta em todo o território continental no âmbito da doença Covid-19 até ao dia 30 de setembro", disse Mariana Vieira da Silva em conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho de Ministros.

A situação de alerta, nível mais baixo de resposta a situações de catástrofes da Lei de Base da Proteção Civil, terminava às 23h59 do dia 31 de agosto.