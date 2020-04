Governo quer Ensino Superior a retomar aulas presenciais em maio

© Photo by Changbok Ko on Unsplash

O Governo quer que as universidades retomem as aulas presenciais já a partir do próximo mês de maio.

O objetivo consta de um documento do Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, em que as universidades e politécnicos são desafiados, nas próximas duas semanas, a elaborarem os respetivos planos para o levantamento das medidas de contenção da Covid-19.

O objetivo é planearem "nas próximas semanas a reativação faseada de todas as atividades presenciais respeitando as normas previstas pelas autoridades de saúde e sujeitas ao levantamento do estado de emergência", explicou à TSF o ministro Manuel Heitor.

Estes planos que devem estar finalizados até ao dia 30 de abril, por forma a garantir o regresso das aulas a partir do dia 4 de maio.

Ministro Manuel Heitor explica o objetivo do Governo. 00:00 00:00

A tutela do Ensino Superior determina que a retoma seja gradual e deve começar pelas "aulas laboratoriais e práticas", com "avaliação que pode e deve ser feita presencialmente" como explicou o ministro à TSF.

Decisão cabe a cada instituição

Manuel Heitor sublinha que esta é apenas uma recomendação e as universidades e institutos politécnicos têm autonomia para aplicar as sugestões do Governo.

"Isso é algo ganhado há mais de 45 anos com o 25 de Abril e que nunca podemos esquecer. Por isso, é uma recomendação que foi muito bem articulada com o Conselho de Reitores, com o Conselho Coordenador dos Politécnicos e com muitos líderes de instituições científicas", mas ainda assim "não podia deixar de ser uma recomendação.

"É uma recomendação." 00:00 00:00

"O tipo de atividades, a metodologia e a forma de avaliação é uma responsabilidade exclusiva das instituições de Ensino Superior e dos seus Conselhos Pedagógicos", reforça.

O ministério de Manuel Heitor defende ainda que a reabertura dos centros de investigação é prioritária, bem como a dos serviços de apoio aos estudantes como cantinas, bibliotecas e residências universitárias.

Intenção bem recebida

A avaliar pelas reações que recebeu à proposta, o ministro do Ensino Superior acredita que muitas das instituições vão avançar para o regresso das aulas presenciais.

"Falei com todos ou quase todos os dirigentes universitários e há um consenso bastante grande em mobilizar, de uma forma faseada e responsável as atividades presenciais", sempre com as recomendações das autoridades de saúde em mente.

"Há um consenso bastante grande", revela o ministro. 00:00 00:00

Para garantir as medidas de segurança, cabe às instituições do Ensino Superior a aquisição de todos de equipamentos de proteção individual, designadamente máscaras que serão de "uso geral".