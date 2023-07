Governo quer mais taxa fixa nos créditos, Belém espera prejuízos na JMJ e outros destaques TSF

© Álvaro Isidoro/Global Imagens (arquivo)

O ministro das Finanças quer que os bancos ofereçam taxa fixa a quem já tem créditos e vai alargar a bonificação do crédito à habitação para famílias que têm uma taxa de esforço acima dos 50%, assim que o indexante ultrapasse os 3%. O Governo quer ainda que as famílias sob a medida passem a beneficiar em 75% do acréscimo da taxa de juro face aos 3%. A Deco não acredita que a taxa fixa para todos os créditos resolva os problemas das famílias.

Por Belém, quando se caminha a passos largos para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o presidente da junta de freguesia não tem contemplações: "Vai ser dramático porque vamos ter imensos prejuízos. Vai sempre haver problemas porque [a JMJ] está além de tudo a que estamos habituados."

Já no meio do Oceano Atlântico, em pleno Pico, o ambiente é outro: fresquinho e traz consigo o nascer do Sol. Dezenas de jovens açorianos subiram ao ponto mais alto de Portugal num momento de preparação para a JMJ e a garantia do bispo de Angra é uma só: quem vai ali acima "já nunca mais para".

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) confirmou ter detetado a presença de minas no perímetro da central nuclear de Zaporijia, no sul da Ucrânia, que está ocupada pelas tropas russas. A administração da central diz que a decisão de colocar minas no terreno foi "militar".

A iniciar esta terça-feira uma paralisação de três dias, o Sindicato Independente dos Médicos coloca nos 90% a adesão dos médicos do setor público à greve: Roque da Cunha aponta para os 92% nos centros de saúde e os 89% nos hospitais.

O ministro da Saúde não acredita que os impactos sejam especialmente significativos nos cuidados de saúde primários.

A preparar o segundo jogo do Mundial feminino, frente ao Vietname, o selecionador português Francisco Neto pediu esta terça-feira uma equipa "dominadora" e com criatividade no ataque para "chegar com muita gente à área, com muitos remates". Com zero pontos no grupo depois da derrota frente aos Países Baixos, Portugal vai jogar esta quinta-feira no mesmo estádio em que se apurou para este Mundial e Diana Gomes espera que as "boas sensações" desse dia possam repetir-se.

O jogo entre Portugal e Vietname está marcado para as 8h30 (hora de Lisboa) da próxima quinta-feira e tem relato online em tsf.pt. Outro jogo com Relato TSF será o da Supertaça Cândido de Oliveira que, ficou a saber-se esta manhã, é jogada às 20h45 do dia 9 de agosto, em Aveiro. Entram em campo Benfica e FC Porto.