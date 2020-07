Governo quer ver hipermercados a venderem amêijoa-boa da Ria Formosa

Por Maria Augusta Casaca 17 Julho, 2020 • 20:04 Partilhar este artigo Facebook

Na Ria Formosa há muitas famílias a viverem da exploração dos viveiros de amêijoa-boa e o secretário de Estado das Pescas considera que, mais do que nunca, é tempo de valorizar o que é nacional.

"Na Ria Formosa e no Algarve há cerca de mil estabelecimentos e 300 empresas que se dedicam a esta atividade", lembra José Apolinário. "Queremos que haja canais de distribuição e informação ao consumidor", de modo a que os pequenos produtores sejam apoiados.

Os últimos números conhecidos são de 2018 e apontam para que na Ria Fomosa se tenham produzido cerca de 3.200 toneladas de amêijoa-boa. Mas José Apolinário admite que nos hipermercados, muitas vezes o que se vê à venda nas bancas é a ameijoa japónica.

"Se a distribuição disser qual é a origem e mostrar que há produção naciona, isso é um forma de ajudar os produtores."

Os grandes grupos de distribuição presentes neste encontro, tal como Sonae, Jerónimo Martins, Intermarché e MAKRO teceram elogios aos bivalves nacionais, mas houve quem pedisse alteração na legislação nacional. Silvia Cruz do grupo Makro salientou que é preciso alterar a lei para que ela vá ao encontro do que já se faz noutros Países e para que o produto sobreviva mais tempo e chegue com qualidade ao consumidor. "O transporte dentro de água pode ser uma das soluções."

Os viveiristas, por seu lado, queixam-se de que a mortalidade dos bivalves na Ria Formosa atinge por vezes os 70%, devido à falta de dragagens e de circulação da água nos viveiros.

"Reconheço o problema", admite o secretário de estado da pescas. "É necessário no próximo quadro comunitário de apoio um plano de dragagens mais frequentes" na Ria Formosa de modo a manter a qualidade da água.