Governo reabre casinos e bingos a partir de amanhã

Os casinos e os bingos nos municípios de risco elevado ou muito elevado de contágio de Covid-19 podem reabrir a partir de amanhã, sábado.

A medida foi publicada hoje em Diário da República e reabre os principais casinos do país que hoje estão fechados por causa da pandemia. Em causa um despacho do Ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira.

O texto defende que os estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar têm demonstrado capacidade para cumprir as regras e medidas de segurança e sanitárias.

Os casinos em concelhos de risco elevado ou muito elevado estavam fechados há mês e meio desde a declaração do estado de calamidade em todo o Continente.

Dos casinos atualmente fechados destaque para os casinos de Lisboa, do Estoril, da Figueira da Foz, de Espinho ou da Póvoa.

Para reabrirem, os casinos, bingos e outros locais de jogo terão de cumprir as orientações e as instruções definidas para estas atividades pela Direção-Geral da Saúde e outras regras sanitárias.

Para entrar num casino os clientes terão, contudo, de apresentar um certificado digital de vacinação ou doença prévia, ou ser portadores de um teste com resultado negativo, à semelhança do que acontece nos restaurantes nesses mesmos municípios de risco do Continente e hotéis de todo o país.

