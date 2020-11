Governo recua e admite realização de feiras e mercados nos concelhos de maior risco

A Federação Nacional das Associações de Feirantes já tinha prometido protestos em Lisboa © Carlos Barroso/Lusa

O Governo está a admitir a possibilidade de permitir a realização de feiras e mercados nos concelhos de maior risco, desde que as autarquias de cada local confirmem que existem condições de segurança e autorizem, apurou a TSF. Esta hipótese é colocada em cima da mesa depois de o Conselho de Ministros ter determinado, no sábado, a proibição destes eventos nos 121 concelhos com maior risco de contágio pelo novo coronavírus.

"Determina-se a proibição da realização de feiras e mercados de levante, sendo permitidas as cerimónias religiosas e espetáculos de acordo com as regras da Direção-Geral da Saúde", pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Inconformada com esta decisão, a Federação Nacional das Associações de Feirantes já tinha prometido protestos em Lisboa até que o Governo recuasse na proibição das feiras. O presidente da federação, Joaquim Santos, adiantou à TSF no fim de semana que ia pedir audiências urgentes ao Presidente da República e ao primeiro-ministro porque esta proibição comprometia a sobrevivência dos feirantes.