Governo Regional da Madeira alvo de buscas

17 Março, 2021

O Governo Regional da Madeira foi alvo de buscas por parte do Ministério Público. A informação foi avançada pelo Expresso e confirmada pela TSF. De acordo com o jornal, as buscas estão relacionadas com a venda da Quinta dos Arcos e a concessão da Zona Franca da Madeira ao Grupo Pestana.

Segundo o Expresso, as buscas foram confirmadas pelo próprio Miguel Albuquerque, que diz não poder adiantar detalhes, uma vez que o processo está em segredo de justiça. O presidente do Governo Regional da Madeira é o principal arguido.