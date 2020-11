Governo retoma esta quinta-feira reuniões entre especialistas e políticos no Infarmed

A última destas reuniões realizou-se na Faculdade de Medicina da Universidade Porto, no dia 7 de setembro © Mário Cruz/Lusa

As reuniões sobre a evolução da Covid-19 em Portugal, que juntam políticos, especialistas e parceiros sociais, vão ser retomadas na quinta-feira, pelas 10h00, no Infarmed, em Lisboa, disse esta quarta-feira à agência Lusa fonte do Governo.

A última destas reuniões realizou-se na Faculdade de Medicina da Universidade Porto, no dia 7 de setembro, após terem estado interrompidas por quase dois meses.

Fonte do Governo disse à agência Lusa que, na reunião de quinta-feira sobre a situação epidemiológica em Portugal, estarão em análise assuntos como a eventual prorrogação do estado de emergência, um balanço das medidas tomadas até agora e a tendência da evolução da Covid-19 no país.

