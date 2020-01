Governo só vai pagar indemnização pela morte de dois recrutas se justiça obrigar

Hugo Abreu e Dylan Silva morreram em 2016 devido a um golpe de calor durante o curso de comandos © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 19 Janeiro, 2020 • 16:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo largou as negociações para indemnizar as famílias dos dois recrutas - Hugo Abreu e Dylan Silva - que morreram em 2016 devido a um golpe de calor durante o curso de comandos.

É o Jornal de Notícias que avança este domingo que o Executivo travou as negociações durante o último trimestre de 2019. Agora o Estado vai aguardar pelo fim do julgamento - cuja data de término ainda não é conhecida - para tomar uma decisão.

O Ministério da Justiça refere ao Jornal de Notícias que, na hipótese de um acordo, irá ponderar se o pagamento da indemnização deve ou não ser feito, à luz do interesse nacional.

Ricardo Sá Fernandes, advogado dos dos pais dos dois comandos, considera o recuo lamentável, e aponta como exemplo o caso de Pedrógão Grande, em que o Estado avançou com as indemnizações independentemente da responsabilidade criminal por entender que, ainda que não tivesse havido responsabilidade criminal, foi o funcionamento do sistema que falhou.

Os familiares de Hugo Abreu e Dylan da Silva exigem uma indemnização de quase 700 mil euros.