Governo toma medidas de apoio a comunidades ciganas afetadas pela Covid-19

Coronavírus levou Governo a tomar medidas nas comunidades ciganas © Yahya Arhab/EPA

Por TSF 12 Abril, 2020 • 11:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério da Saúde revela que, depois de confirmados 33 casos positivos no Bairro Espadanal, no concelho de Moura, o local foi desinfectado em colaboração com a cãmara,.

Numa nota enviada à TSF, as entidades responsáveis decidiram ainda manter as famílias em casa, garantindo resposta às necessidades, nomeadamente alimentação, medicação, receitas e cuidados de saúde.

A Cãmara de Moura colocou um novo reservatório de acesso para a população, ainda que as habitações tenham água canalizada, para garantir que todos permanecem no bairro e as forças de segurança estão presentes nas zonas de acesso ao mesmo.

Com vista à prevenção, também foram tomadas medidas no Bairro das Pedreiras, no concelho de Beja, cuja autarquia havia já promovido em março uma limpeza profunda em colaboração com a população.

Durante a próxima semana, vai realizar-se nova ação de desinfeção do bairro, com a colaboração da União de Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira.

LEIA TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS AQUI