Governo trava nomeação de Vítor Fernandes, internamentos ultrapassam os 700 e outros destaques TSF

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, revelou esta segunda-feira que Vítor Fernandes, nomeado pelo Governo para presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento, não será eleito para já.

Já o boletim epidemiológico deu conta de que estão mais 57 pessoas internadas em enfermaria, num total de 729, e mais dez doentes em unidades de cuidados intensivos, que acolhem 163 pessoas.

Portugal continental regista também um aumento da taxa de incidência de infeções por 100 mil habitantes, que subiu para 325,2, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus baixou ligeiramente, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Ainda não se sabe quanto tempo pode durar os sintomas da Covid-19 depois de se ter tido a doença. Em Portugal, há quem mantenha, há mais de um ano, dificuldades como cansaço, depressão ou problemas de memória. Por vezes, pode vir a tornar-se uma doença crónica. Em declarações à TSF, a infecciologista Margarida Tavares refere que "as pessoas que tiveram uma situação ligeira, independentemente de ter sido em ambulatório ou de ter obrigado a um internamento, de facto, mesmo algumas dessas pessoas persistem com sintomas até hoje".

Quem tem mais de 23 anos já pode avançar com o autoagendamento da vacina contra a Covid-19, que entretanto ficou disponível no portal da Direção-Geral da Saúde.

O Ministério Público instaurou um inquérito para investigar a divulgação pela Câmara de Lisboa de dados pessoais de ativistas russos à embaixada do país em Portugal, confirmou à TSF a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Um estudo do Laboratório de Expressão Facial da Emoção (FEELab), no Porto, indicou que a cólera foi a expressão facial mais vista nos jogos do Euro 2020.