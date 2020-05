Governo vai abrir Quiosque do Cidadão para documentos do IMT

Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública © Jorge Amaral/Global Imagens

Depois de abrir os Quiosques Cidadão para responder aos milhares de processos pendentes de pedidos e entregas do cartão do cidadão, o Governo prepara-se para inaugurar um Quiosque para o Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, explica que o objetivo é descongestionar os serviços. "Este é um conceito de balcão temporário que se aplica a qualquer documento em função das maiores necessidades. Temos planeada a abertura de um balcão para serviços e documentos do IMT em Lisboa."

A ministra ainda não tem uma previsão de data, mas faz questão de anunciar que em breve abre em Lisboa, na zona de Marvila, um quiosque temporário para tratar de serviços relacionados com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes.

Ouvida pela TSF, a governante faz um balanço positivo da primeira semana de funcionamento dos balcões temporários de atendimento, destinados a acelerar a entrega de documentos, que ficou adiada pela pandemia de Covid-19. "Neste momento temos já cerca de mil entregas e mais de dois mil agendamentos para estes quiosques temporários, fora os balcões ditos normais", relata Alexandra Leitão.

"Se pensarmos que isto começou há uma semana, é um número bastante interessante que vem ajudar a descongestionar os balcões normais, e depois, a 1 de junho, abrirão as lojas do cidadão", lembra ainda.

Esta terça-feira, abre o Quiosque Cidadão de Odivelas, que terá nove balcões e para o qual já existem 118 agendamentos. Alexandra Leitão diz que por todo o país há "alguns milhares de cartões de cidadão para serem levantados fisicamente, alguns que já foram tirados antes e outros que foram pedidos entretanto online". A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública destaca a "enorme adesão às soluções online" em tempo de pandemia.

Agora, a prioridade é agilizar a entrega física dos cartões nesta primeira fase de desconfinamento. Os Quiosques Cidadão estão a funcionar há uma semana, devem manter-se abertos durante um mês. Estes serviços de levantamento do cartão do cidadão só funcionam com marcação prévia, online ou por telefone, através do Instituto de Registos e Notariado.

