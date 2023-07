Governo vai criar equipas para fazer retrato das pessoas em situação vulnerável em todo o país

Ana Sofia Antunes, secretária de Estado da Inclusão © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O Governo quer fazer um retrato do mapa das situações de vulnerabilidade social. O Executivo aguarda as candidaturas das autarquias às verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para criar as equipas permanentes o Radar Social, que irão localizar os casos de idosos, pessoas com deficiência ou com dificuldades financeiras graves a quem possam ser dadas respostas sociais.

Em declarações à TSF, Ana Sofia Antunes, secretária de Estado da Inclusão, explica que o objetivo é ter um conjunto de técnicos a fazer "o retrato daquilo que é o Estado atual de cada concelho em termos sociais" e que " vão para o terreno identificar as situações sociais de maior vulnerabilidade".

"Falamos, acima de tudo, de situações de idosos, de pessoas a viverem em situação de isolamento, de pessoas com deficiência e também de pessoas em situação económico-social débil", explicitou em governante.

A secretária de Estado da inclusão explica o propósito do projeto do Radar Social 00:00 00:00

A ideia é, deste modo, conseguir "identificar quais as respostas da Segurança Social que existem disponíveis e que, muitas vezes, as pessoas em concreto desconhecem" e "quais as respostas disponíveis, a nível local, que, em conjunto, os diferentes parceiros da rede podem mobilizar e que possam ser uma solução".

O projeto prevê a criação de 278 equipas permanentes a trabalhar em rede nas autarquias. A secretária de Estado da Inclusão espera que as câmaras municipais respondam a este aviso.

Ana Sofia Antunes espera uma forte adesão das autarquias 00:00 00:00

"Tenho sentido muito interesse, no terreno, [neste projeto]. Vários presidentes de câmara perguntam por este aviso há muito tempo", afirma Ana Sofia Antunes, que antevê um nível de procura e adesão "elevado" por parte dos municípios.

"Uma coisa é certa: se não conseguirmos esgotar a totalidade da verba de que dispomos - que são 60 milhões de euros - abriremos novos avisos e vamos reforçar as equipas nos concelhos que estejam nelas interessados", conclui.