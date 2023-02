Governo vai lançar bilhete único nacional para todos os transportes públicos

Este sistema vai chamar-se "Um bilhete ponto pt" © António Pedro Santos/Lusa

O Governo vai lançar um bilhete único nacional para todos os meios de transporte público. Além disso, as empresas vão ter um cartão único de mobilidade para que os trabalhadores possam ter acesso a soluções de transporte pagas pela entidade patronal.

O lançamento do protocolo para a criação de um título único de transporte vai ser feito na sexta-feira, anunciou o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, enquanto falava aos deputados na comissão parlamentar de economia. Este sistema vai chamar-se "Um bilhete ponto pt" e o secretário de Estado da Mobilidade, Jorge Delgado, explicou aos deputados como vai funcionar este sistema.

"Tendo no pelotão da frente a Área Metropolitana de Lisboa e do Porto, a nossa intenção foi, estabelecer desde já, um protocolo entre estas áreas metropolitanas, liderado pelo IMT, que servirá de guia para esta matéria, e que se irá assinar na próxima sexta-feira. No fundo, vai estabelecer os princípios de colaboração entre estas duas áreas metropolitanas que estão a desenvolver, num sítio e no outro, tecnologias para os títulos de transporte que aí são usados. Uniformizar critérios, disponibilizar os produtos que já foram produzidos e que foram - muitos deles - financiados por dinheiros públicos, portanto não há nenhuma boa razão para que não sejam utilizados noutro sítio. Depois, estabelecer um acordo de parceria e de adesão a que qualquer área metropolitana possa aderir e usufruir desses produtos sem ter de desenvolver um produto do zero. Conseguimos economia de recursos, uniformização de produto e caminhar no sentido de um mesmo título poder ser o suporte que permite carregar viagens em qualquer zona do país", explicou Jorge Delgado.

Além do bilhete único nacional vai ser criado o cartão único de mobilidade, uma espécie de cartão de refeições para pagar transportes e onde as empresas podem ter benefícios.