Governo vai remover amianto de quase 500 escolas

© Pedro Correia/ Global Imagens

Por Helena Vieira* 07 Janeiro, 2021 • 14:04

Quase 500 escolas de todo o país candidataram-se ao Programa Nacional para a Remoção de Amianto. O programa do Governo incluirá intervenções em 486 estabelecimentos de ensino portugueses.

O Ministério da Coesão Territorial anunciou esta quinta-feira que recebeu candidaturas de 149 municípios para a eliminação de amianto de edifícios escolares, um conjunto de obras que requer verbas de quase 79 milhões de euros.

No comunicado do Ministério da Coesão Territorial, enviado à TSF, é referido que a maior parte das candidaturas foi apresentada por escolas do Norte do país (49 municípios), seguindo-se a região de Lisboa, com 143 escolas de 16 concelhos.

Na região Centro, candidataram-se ao Programa Nacional para a Remoção de Amianto 101 escolas de 50 municípios. No Alentejo, 38 escolas de 23 municípios candidataram-se, e, no Algarve, foram 28 os estabelecimentos de 11 concelhos que pediram o auxílio.

O financiamento necessário para as obras será garantido a 100% por fundos europeus.

* e Catarina Maldonado Vasconcelos