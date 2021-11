Graça Freitas assegura que ritmo de vacinação pode ser intensificado

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 07 Novembro, 2021 • 16:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A menos de um dia da abertura do autoagendamento da toma da terceira dose da vacina contra a Covid-19 para maiores de 70 anos, a diretora-geral da Saúde assegura que o processo de administração conjunta deste fármaco e da vacina contra a gripe está a correr a bom ritmo, mas ainda pode ser acelerado.

"O Serviço Nacional de Saúde administrou, até agora, 540 mil doses da vacina contra a gripe", explicou Graça Freitas em entrevista à SIC, este domingo.

O ritmo de administração destas vacinas pode, no entanto, ser ainda "intensificado" porque "já há vacinas", uma vez que "chegaram muitas das duas firmas que concorreram".

No mês de outubro chegaram a faltar vacinas que permitissem vacinar mais pessoas diariamente, mas Portugal está atualmente a vacinar, "com as duas doses, 25 mil pessoas por dia".

A 19 de dezembro, data em que Portugal quer já ter todos os maiores de 65 anos vacinados com a 3.ª dose, conta a diretora-geral da Saúde, "apenas 1,5 milhões dos 2,3 milhões de pessoas com mais de 65 anos estarão elegíveis", pelo que é preciso "continuar a vacinar em janeiro e fevereiro".

"Para a Covid tem de haver critérios, para a gripe só é preciso ter aquela idade. Uma vacina não empata a outra", garante.

As pessoas com 70 ou mais anos podem efetuar, a partir desta segunda-feira, o autoagendamento para receberem a dose de reforço contra a Covid-19 e a vacina contra a gripe, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS) na semana passada.

Estas marcações podem ser feitas no portal Covid-19 na internet onde é agendada a administração das duas vacinas em simultâneo, mas no centro de vacinação o utente poderá optar pela toma de apenas uma delas, explicou ainda a DGS.