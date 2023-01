Da pandemia fica o "orgulho", mas também o "cansaço". Graça Freitas condecorada com Ordem de Mérito

Graça Freitas © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Graça Freitas foi esta terça-feira condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa com a Cruz da Ordem de Mérito.

Em declarações aos jornalistas depois da cerimónia no Palácio de Belém, a diretora-geral da Saúde, cujo mandato terminou a 31 de dezembro mas que espera ainda ser substituída, agradeceu a "honra" e o "privilégio" que representam esta condecoração.

Sobre a pandemia, Graça Freitas diz-se "orgulhosa, como cidadã, que tenhamos ultrapassado esse desafio" e enquanto diretora-geral da Saúde considera que fez o seu "papel" o melhor que podia.

Questionada sobre as críticas a que foi sujeita por declarações e decisões durante a pandemia, Graça Freitas explicou que devido à "rapidez com que os acontecimentos se sucederam e o grau de incerteza", foi difícil "transmitir sempre a mensagem mais acertada".

"A ciência tem um tempo e esse tempo é demorado", lembra, justificando que foi transmitindo ao país sempre as informações disponíveis, em linha com a comunidade científica e as autoridades de saúde internacionais.

"Houve alguns dias em que - sou humana - à noite me sentia um pouco mais cansada", assumiu. "Posso ter cometido alguns erros e ter sido menos feliz nalguns dias, mas não houve nunca a intenção de fazer mal."

"Estamos hoje, três anos depois de ter começado a pandemia, com as nossas vidas equilibradas do ponto de vista sanitário, do ponto de vista social e do ponto de vista também económico, com grandes desafios, mas superamos todos juntos, o que foi uma provação difícil, coletiva, que foi a pandemia para todos no nosso país, a nível europeu e a nível mundial", destacou.

Por sua vez, o Presidente da República destacou "uma capacidade para tudo aguentar quase sem limite" de Graça Freitas. "E era uma provação diária", ao longo de dois anos de pandemia "que valeram por uma eternidade".

"Todos os dias, a horas que eram conhecidas - às vezes variavam para se ter os últimos dados da situação -, os portugueses esperavam as notícias dadas pela Dra. Graça Freitas. Passou a ser um elemento da família, de todas as famílias portuguesas", afirmou o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Graça Freitas decidiu não renovar o mandato enquanto diretora-geral da Saúde, mas assegurou que se manteria no cargo até ser substituída.