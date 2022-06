Graça Freitas confirma vacina sazonal da Covid no outono

Está prevista a quarta dose da vacina contra a Covid-19 © AFP

A diretora-geral da Saúde diz que está a ser ultimado o "processo sazonal" da vacinação contra a Covid-19. "Está previsto que o Serviço Nacional de Saúde dê início a processo sazonal, semelhante àquele que fazemos com a gripe", explicou Graça Freitas, em declarações no Fórum TSF.

A ideia, segundo Graça Freitas, é "aproveitar todos os recursos, toda a logística, todo o planeamento que temos para vacinar contra a gripe e simultaneamente, fazermos os reforços sazonal vai ser uma dose da vacina sazonal para a Covid-19".

"Esse plano, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista logístico, está desenhado, está agora a ser afinado nos seus pormenores e vai ser lançado no outono para que as pessoas cheguem a uma previsível onda, a sétima vaga desta pandemia, que poderá ocorrer no outono/inverno", prevê.

Graça Freitas acrescenta ainda que a nova dose sazonal da vacina contra a Covid poderá ser alargada a outras faixas etárias, além dos idosos, por exemplo, doentes crónicos e outros casos específicos.