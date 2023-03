Graça Freitas diz que 29 dos 40 hospitais do SNS fazem interrupção voluntária da gravidez

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas © Rita Chantre / Global Imagens

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou esta quinta-feira à tarde, no Parlamento, que 29 entre os 40 hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) realizam interrupção voluntária da gravidez. Os restantes encaminham as mulheres para outras instituições.

"Destes 40, 29 fazem-no e depois os restantes encaminham ou para outras instituições da rede do SNS ou para instituições que são oficialmente reconhecidas como podendo fazer interrupção voluntária da gravidez. O que interessa é que a mediana de semanas de gestação em que é realizado o procedimento é de sete semanas de gravidez, sendo que o nosso limite, como sabem, é de dez", explicou Graça Freitas.

Além disso garantiu que os prazos estão a ser cumpridos, mas admitiu que o processo pode ser melhorado para que o acesso das mulheres aos locais onde podem realizar a interrupção voluntária da gravidez seja mais direto.

"O SNS assegura 71% destas interrupções. Portanto está a assegurar a grande maioria e também aqui temos de fazer uma aposta. Se este é o principal sítio de resposta, então este sítio tem de ser otimizado nos seus procedimentos para vermos em que é que aqui ainda podemos melhorar na tal circular normativa que define os procedimentos do percurso da mulher ao longo de tudo isto, até terminar. Não posso deixar de referir que outro indicador extremamente positivo é que a esmagadora maioria destas mulheres escolhe o método de contraceção e isso é uma outra vitória que conseguimos. O que queremos é que estas mulheres não voltem a entrar no circuito de uma IVG", acrescentou a ainda diretora-geral da Saúde.