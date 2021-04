Graça Freitas está "orgulhosa": 99% das crianças nascidas em 2019 foram vacinadas

© Fred Tanneau/AFP

A pandemia não afetou o cumprimento do Programa Nacional de Vacinação (PNV), revela a Direção-Geral da Saúde (DGS). Na Semana Europeia da Vacinação (SEV), que se assinala até domingo, as autoridades de saúde fazem um balanço positivo da imunizção em Portugal no último ano.

Num comunicado enviado às redações, a DGS revela que 99% das crianças nascidas em 2019 foram vacinadas com as vacinas recomendadas no PNV;

A vacina contra o sarampo, a rubéola e a parotidite epidémica (VASPR) cumpre todas as metas nacionais e internacionais do Programa de Eliminação do Sarampo e da Rubéola, mantendo-se nos 99% no 1ª ano de vida e 95% ou mais, a partir dos 6 anos, já com o esquema vacinal completo;

A vacinação de adolescentes do sexo feminino, com o esquema completo da vacina contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV) é superior ou igual a 91% a partir dos 12 anos de idade;

Estima-se que a cobertura vacinal da grávida, para proteger os seus bebés de tosse convulsa, tenha chegados aos 90%;

A vacinação do adolescente e do adulto com a vacina contra o tétano e difteria (Td) chegou aos 96% aos 14 anos e aos 80% aos 65 anos;

Aos 12 meses de idade, 84% das crianças foram vacinadas atempadamente;

O PNV atingiu ou ultrapassou coberturas de 95% até aos 7 anos em todas as vacinas.

Em declarações à TSF, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, destaca os bons resultados. Diz-se orgulhosa de "pertencer a um povo, pertencer a um país" que não negligenciou a vacinação mesmo durante uma pandemia.

Graça Freitas diz-se "orgulhosa" dos portugueses 00:00 00:00

"As crianças que nasceram em 2019 quase todas estão vacinadas. Os seus pais, avós, tios cuidadores, fosse quem fosse levaram estas crianças ao centro de saúde marcaram o ato vacinal", destaca. "Portanto é um orgulho na nossa população que tem esta esta confiança na vacinação desde o início e nos nossos profissionais."

"A vacinação é mesmo entendida como um bem público e como um ato de cidadania", aplaude.