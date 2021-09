Graça Freitas lembra que outono e inverno vão ser períodos de "grandes desafios"

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde © Gerardo Santos / Global Imagens

Por Rui Carvalho Araújo 02 Setembro, 2021 • 16:17

A menos de um mês do início do outono, Graça Freitas não esconde que os meses frios do ano têm de ser encarados com "muita atenção" e que é preciso controlar todos os indicadores da pandemia. A diretora-geral da Saúde adianta que já está a ser preparado um plano para fazer face a uma eventual subida de casos de Covid-19 em Portugal e alerta que o outono e o inverno são períodos de "grandes desafios".

Os próximos meses estão a ser encarados com "muita atenção, muita monitorização e com muita medição do que se está a passar". Só desse modo, defende Graça Freitas, é possível "antecipar necessidades de saúde para implementar as medidas mais adequadas".

A líder da Direção-Geral da Saúde (DGS) adianta que já estão projetados três cenários para o outono e o inverno. Em função do que for observado durante esses meses, serão tomadas as decisões de "ativar medidas mais ou menos restritivas".

Graça Freitas lembra que o outono e o inverno são estações "de grandes desafios", tanto em Portugal como e em todo o mundo. "É uma época em que a procura de cuidados de saúde aumenta, a morbilidade e a mortalidade aumentam sempre", por isso a DGS está a preparar-se para agir em consonância com a evolução da pandemia de Covid-19.

