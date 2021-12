Graça Freitas não afasta novas restrições, versão de Pinho é "incongruente" e outros destaques TSF

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, pede cautela na época natalícia © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por TSF 16 Dezembro, 2021 • 20:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, avisou para o período difícil da pandemia que se aproxima e apelou à vacinação e ao uso de autotestes. A responsável da DGS pede moderação durante a época festiva e não rejeita a possibilidade do aumento de restrições.

O juiz Carlos Alexandre considera que a versão de Manuel Pinho e da mulher é "incongruente". O juiz reconhece indícios de perigo de fuga do casal, mas acredita que a prisão preventiva era "excessiva".

No futebol, Portugal ficou a saber que vai defrontar a Espanha, a Suíça e a República Checa na próxima edição da Liga das Nações. Fernando Santos argumenta que "não vale a pena antecipar favoritos", porque "é um grupo muito consistente".

Durante a conferência de imprensa que se realizou no final do Conselho de Ministros, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, anunciou que "há 44 surtos em lares" e que as visitas podem fazer autotestes à entrada das instituições.

Já a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, informou que o Governo se tem reunido com peritos do Infarmed. A ministra da Saúde, Marta Temido, faz um ponto de situação sobre a pandemia esta sexta-feira.

Ainda na Covid-19, as pessoas com mais de 60 anos já podem fazer o autoagendamento para a vacinação. O autoagendamento já estava aberto para as crianças dos 9 aos 11 anos e para maiores de 50 anos que tenham levado a vacina da Janssen.

Com o congresso à porta, Rui Rio escolheu Pedro Roseta para encabeçar a lista ao Conselho Nacional do PSD. Nuno Morais Sarmento será o primeiro da sua lista ao Conselho de Jurisdição Nacional.

Rui Rio foi acusado pelo PCP de quere "dar ordens à Polícia Judiciária (PJ)" relativamente a "quem pode ou não" ser detido. o líder do PSD tinha criticado o diretor da PJ depois da detenção de João Rendeiro.