Graça Freitas regressa ao trabalho na segunda-feira, confirma DGS

Pensava que podia ser candidata a uma forma grave da doença, por ter antecedentes de doença complicados. Teve medo de contaminar o marido. Sentiu-se vulnerável.

Mas Graça Freitas não teve nenhuma complicação com a Covid 19, não infetou ninguém e por isso, confessa ao jornal Sol, sente um grande alívio.

"Tive sempre sintomas ligeiros. Nunca tive febre, que era algo que estava à espera de ter. E depois os sintomas flutuam, há um dia em que se está bem e outro não. A doença tem esta incerteza de se estar sempre com o temor de piorar. É uma sensação, que do ponto de vista psicológico, causa grande ansiedade".

Graça Freitas, que foi contaminada com o coronavirus no início do mês, está recuperada e regressa ao trabalho na segunda-feira, confirmou à TSF a Direção Geral de Saúde.

Olhando para trás, Graça Freitas admite que ainda não sabe bem como foi contagiada, havendo a possibilidade de ter acontecido numa reunião, na qual uma colega acabou por testar positivo.

Apesar de cumprirem todas as regras sanitárias - todos de máscara e a cerca de um metro e meio de distância -, o certo é que a diretora geral de saúde foi infetada.

Graça Freitas lembra que esteve meia hora no encontro, não saiu com a sensação de ter estado em risco, mas admite que a sala não estivesse suficientemente arejada.

É um vírus que circula muito facilmente, sublinha Graça Freitas, que afirma regressar com "uma sensação de gratidão pela vida, por a natureza ter dado este presente".